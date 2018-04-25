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G7 обещает помочь мировой экономике в условиях пандемии

Фото facebook.com

Министры финансов и главы Ценробанков стран «большой семерки» (G7) пообещали расширить налоговые и финансовые меры поддержки экономики, ослабленной из-за пандемии коронавируса.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить доверие, экономический рост, защитить рабочие места, бизнес, устойчивость финансовой системы. Мы также обязуемся содействовать мировой торговле и инвестициям», — говорится в заявлении группы, которое приводит радио «Свобода» .

G7 также указала на срочную необходимость поддержать действия по разработке, производству и распространению вакцины от COVID-19. Так ранее Всемирная организация здравоохранения назвала болезнь, которую вызывает новый коронавирус.

В отличие от глобального финансового кризиса 2007-2008 годов, когда усилия международных иниститутов были сосредоточены на поддержке крупных банков и компаний, нынешняя ситуация обозначила новые направления, отмечает Reuters. Теперь речь идет о помощи с трудоустройством, с работой в домашних условиях, поддержке так называемых уязвимых групп населения, а также о расширении доступа к пособиям по уходу за детьми и по безработице.

Среди других обозначенных G7 мер — отсрочки налоговых платежей, перенос сроков погашения займов, гранты для пострадавших компаний, прежде всего, из сферы малого и среднего бизнеса.

На прошлой неделе администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить личную встречу лидеров «большой семерки» в своей резиденции Кэмп-Дэвид. Она должна была состояться в июне. Вместо саммита политики проведут несколько видеоконференций. Они пройдут в течение следующих трех месяцев.

На 26 марта запланирован экстренный саммит «большой двадцатки» по ситуации с распространением коронавируса в мире. Его также хотят провести в режиме телеконференции.

А 16 марта после аналогичного саммита G7 страны клуба выступили с заявлением, в котором признали пандемию «человеческой трагедией и глобальным кризисом здравоохранения, который также создает серьезные риски для мировой экономики», сообщало агентство РБК. «Мы полны решимости сделать все необходимое для обеспечения решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий», — подчеркнули участники саммита.

NEWSru.com

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