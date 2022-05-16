G7 пообещали продолжать военную поддержку Украины

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Министры иностранных дел стран Большой семерки заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине, а также пообещали усилить экономическое давление на Россию. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает Reuters.

«Мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», — говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 по итогам саммита в Германии.

Министры также пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России. Кроме того, страны G7 продолжат работу над сокращением глобальной нехватки продовольствия в мире, вызванном войной в Украине.

Как сообщалось, 13-14 мая в Вайссенхаусе (Германия) прошла встреча глав МИД группы G7. На нее приехали высокопоставленные дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что G7 намерена выделить Украине 30 млрд евро помощи.