G7 хочет «справедливых налогов» во всем мире

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Страны Большой семерки (G7) договорились направить свои усилия на улучшение налоговой системы во всем мире, говорится в совместном коммюнике по результатам саммита, пишет Bloomberg.

«Нам нужна налоговая система, справедливая во всем мире. Мы поддерживаем историческое обязательство, принятое G7 5 июня. Сейчас мы продолжим обсуждение для достижения консенсуса относительно глобальной договоренности о справедливом распределении налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога в размере не менее 15 процентов для каждой страны», — говорится в документе.