G7 хочет «справедливых налогов» во всем мире

Страны Большой семерки (G7) договорились направить свои усилия на улучшение налоговой системы во всем мире, говорится в совместном коммюнике по результатам саммита, пишет Bloomberg.
«Нам нужна налоговая система, справедливая во всем мире. Мы поддерживаем историческое обязательство, принятое G7 5 июня. Сейчас мы продолжим обсуждение для достижения консенсуса относительно глобальной договоренности о справедливом распределении налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога в размере не менее 15 процентов для каждой страны», — говорится в документе.
Отмечается, что решение по налогам должно быть введено через G20 и Организацию экономического сотрудничества и развития. Согласовать эти вопросы должны на июльской встрече министров финансов и руководителей центральных банков G20.
Напомним, в США в течение последних 15 лет 25 миллиардеров платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были. Соответствующее расследование опубликовало издание ProPublica на основани конфиденциальных данных Налоговой службы США (IRS). Среди 25 миллиардеров значатся гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель Amazon Джефф Безос и глава Tesla Илон Маск.korrespondent.net