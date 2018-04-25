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Виленский Вестник,Культура

Галерея под открытым небом

Фото vilnius.lt / Саулюса Жюры

Чтобы помочь художникам, пострадавшим от карантинных ограничений, Вильнюс превратит свою центральную часть в одну большую художественную галерею под открытым небом. В рамках проекта «Искусство без крыши» 100 художников выставят свои произведения искусства на сотне стендов наружной рекламы. В настоящее время идет подборка работ художников, а выставка под открытым небом откроется 7 июля и продлится три недели. Участие в проекте бесплатное.

Выставку под открытым небом будет сопровождать онлайн-галерея www.menasbestogo.lt, где будут выставлены работы художников, не вошедшие в стенды наружной рекламы. Цель всего проекта – побудить жителей Вильнюса не только соприкоснуться с искусством, но и приобретать произведения, тем самым поддерживая художников.

«Хотя галереи уже открыты, ограничения для мероприятий по-прежнему остаются. Поэтому Вильнюс «снимает крышу» – мы превратим центр города в одну большую уличную галерею, и это будет одна из крупнейших художественных выставок в Вильнюсе, где будут представлены 100 разных художников. Мы надеемся, что это будет стимулировать творчество и что некоторые из этих произведений искусства найдут свое место в домах вильнюсцев», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Планируется, что проект будет активно продвигаться и за рубежом, чтобы таким образом помочь литовским художникам найти поклонников и в других странах.

«Мы являемся средством массовой информации города, поэтому культура города очень важна для нас. На протяжении многих лет мы поддерживаем различные художественные и культурные мероприятия и сами инициируем проекты по меценатству. Поэтому охотно стали партнерами в проекте «Искусство без крыши», чтобы поддержать создателей и вызвать у граждан интерес к искусству. Появление этой уличной галереи придаст столице новые цвета, вдохновит людей проводить больше времени в городе и в то же время предоставит возможность ознакомиться с работами литовских художников», – сказала Жанета Фомова, глава компании по наружной рекламе JCDecaux Lietuva.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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