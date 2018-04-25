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Происшествия

Предприятия общепита используют просроченные продукты

Фото pixabay.com

Согласно контрольным данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), было отмечено, что в последнее время в местах общественного питания слишком мало внимания уделяется безопасности продовольственного сырья и в процессе приготовления используются продукты с истекшим сроком годности.  

Инспекторы Вильнюсского департамента ГПВС в ходе проверок субъектов общественного питания (кафе, ресторанов, столовых учреждений дошкольного образования) все чаще регистрируют случаи, когда повара используют для приготовления блюд продукты, срок годности которых истекает или закончился.

В течение месяца специалисты, следящие за соблюдением требований безопасности пищевых продуктов, санитарии и гигиены, запретили предприятиям общественного питания использовать 113 килограммов сырья. В Вильнюсе из-за выявленных нарушений была временно остановлена деятельность трех кафе. Во время карантина в Литве некоторые субъекты общественного питания были вынуждены временно приостановить свою деятельность, и, как выяснилось в ходе проверок, к сожалению, некоторые кафе вовремя не использовали пищевое сырье, которое должно было быть уничтожено.

Решение принималось после выявления грубых нарушений требований упорядочения продуктов питания, гигиены помещений для приготовления пищи. Предприятия общественного питания смогут возобновить свою деятельность только после устранения всех выявленных недостатков и после повторной проверки инспекторами.

ГПВС напоминает, происхождение сырья должно быть одинаково важно для работников  ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, то есть должно быть ясно, когда и у кого было закуплено сырье, в какой стране или в каком месте оно было произведено, какой у него срок годности. Эксперты отмечают, что для производства безопасных и качественных блюд следует выбирать надежных поставщиков пищевого сырья, которые обеспечивают все необходимые гарантии безопасности и качества продукции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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