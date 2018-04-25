Центр медицинских консультаций

Горячая линия по вопросам коронавируса 1808 станет Центром медицинских консультаций. Центр будет предоставлять медицинские консультации и станет воротами в систему здравоохранения — e-sveikata.
Ежедневно линия принимает в среднем около 4 тысяч звонков.
С ослаблением карантина линии 1808 некоторое время назад стало не хватать добровольцев. Но в настоящее время при достаточном финансировании ситуация меняется. Финансирование действующей горячей линии будет осуществляться до 31 декабря.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ