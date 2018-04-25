Из-за интернет-торговли сократился доход бюджета

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Из-за электронной торговли (торговли через интернет), которая осуществляется из третьих стран, преимущественно из Китая, сектор розничной торговли Литвы в прошлом году не получил 142 млн евро выручки – это составляет около 1% всего оборота торговых предприятий, показывает исследование компании по анализу общественной политики и консалтинга ESTEP.

Как показывают результаты исследования, сгенерированный дополнительно оборот в 142 млн евро, который был потерян из-за электронной торговли из третьих стран, позволил бы торговому сектору создать дополнительно 1574 рабочих мест.

По словам эксперта ESTEP Титаса Будрейки, торговцы используют пробелы в регулировании и, чтобы избежать налогов, декларируют заниженную стоимость товаров по сравнению с реальной.

«Зная, что имеются определенные налоговые льготы, как легальными, так и нелегальными путями, например, декларируя заниженную стоимость товара по сравнению с реальной, бизнес пытается воспользоваться нынешними льготами», – сказал Т. Будрейка на пресс-конференции.

«Из-за имеющихся льгот сокращаются доходы государственного бюджета и создаются неодинаковые условия конкуренции», – добавил он.

По словам Т. Будрейки, эта проблема существует во всем Евросоюзе – Еврокомиссия подсчитала, что из-за торговли с третьими странами государства-члены ЕС ежегодно теряют около 7 млрд евро.

Данные показывают, что большую часть посылок в прошлом году почтовая госкомпания Lietuvos paštas получала из Китая – они составили 64% всех посылок из других стран.

Информация «ЛК», BNS