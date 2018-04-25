Диспетчерская компания Oro navigacijа: полеты после карантина увеличились на 8,6 проц.

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В первую неделю после карантина росло количество и терминальных, и транзитных полетов, заявила авиадиспетчерская компания Oro navigacija.

На прошлой неделе по сравнению с последней неделей карантина количество полетов в воздушном пространстве Литвы выросло на 8,6 проц.

Временный руководитель авиадиспетчерской компании Oro navigacija Марюс Белюнас заявил BNS, что резкий рост не ожидается, а оживающий рынок настраивает оптимистично. После возобновления международных полетом заметен рост количества терминальных полетов.

Больше всего — на 5,5 проц. — увеличилось количество терминальных рейсов. Больше всего полетов выполнила венгерская авиакомпания Wizz Air (70 полетов), а самым популярным маршрутом был маршрут Рига-Вильнюс. Транзитные перелеты за неделю росли на 3,1 проц.

Самым популярным транзитным направлением были рейсы Франкфурт-Шанхай (52), Калининград-Москва Шереметьево (49), Калининград-Москва Домодедово (48).

В воздушном пространстве страны больше всего полетов выполнили самолеты авиакомпаний China Southern (69 рейсов), Aeroflot (62), AirBridgeCargo (61) и Air Baltic (60), Lufthansa Cargo (46) .

Birželio 15-21 dienomis, palyginti su tuo pačiu metu pernai, bendras Lietuvos oro erdvėje aptarnautų skrydžių skaičius mažėjo 74 proc. iki 1522 skrydžių, o tranzitinių mažėjo 76 proc. iki 1075.

15-21 июня (по сравнению с прошлым годом) общее количество полетов в воздушном пространстве Литвы снизилось на 74 проц. до 1522 полетов, а транзитные полеты на 76 проц. до 1075.