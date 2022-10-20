Газопровод между Литвой и Польшей испытан на полную мощность

По словам главы Amber Grid Нямунаса Бикнюса, в ходе испытаний удалось достичь максимального потока газа как в Литву, так и в Польшу.

Испытания проводились после того, как в конце сентября в Польше заработала газокомпрессорная станция в Холовщице, позволившая выйти на проектную мощность GIPL. В Литве давление газа в газопроводе обеспечивает станция в Яунюнай.

С начала работы GIPL 1 мая поставщики газа транспортировали в Литву для нужд страны и других стран Северной Европы почти 1 ТВтч газа, а в Польшу — 4,2 ТВтч.

Магистральный газопровод длиной более 500 км и стоимостью около 500 млн. евро сейчас используют 10 участников рынка.

Законченный в начале этого года в Литве газопровод соединил газовые рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с Европейским Союзом. Его общая длина составляет 508 км, из них 165 км проложено в Литве и 343 км – в Польше.

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