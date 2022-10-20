Правительство Польши выделит более 9 млрд евро на поддержку пожилых людей

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в течение года правительство выделит из государственного бюджета 44 миллиарда злотых (более 9 миллиардов евро) на поддержку пожилых людей, несмотря на сложную экономическую ситуацию и мировой кризис: «Это путь солидарности. Это путь, по которому мы будем идти несмотря на самые сложные обстоятельства».

Вышеупомянутая сумма поддержки включает в себя, среди прочего, выплату 13-й и 14-й пенсий, выплаты по программам «Пенсионер плюс» и «75 плюс» (помощь по приобретению лекарств).