ОЭСР предлагает Литве сократить налоговые льготы

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отметила, что согласна с тем, что дополнительные налоговые льготы не нужны, а нынешние должны быть временными.

«Я согласна с тем, что все налоговые льготы, которые применяются здесь и сейчас, должны носить временный характер, и мне кажется, что о дополнительном расширении в данный момент думать было бы неправильно, особенно если речь идет об изменениях, которые носят системный, долгосрочный характер, и не связаны с разрешением сложившейся ситуации», — сказала Скайсте на пресс-конференции.

По мнению Перейры, чтобы избежать новых налогов, можно изменить их сочетания, например, при уменьшении социальных отчислений увеличить налоги, связанные с охраной окружающей среды.

Ранее правящие утверждали, что возможная налоговая реформа должна вступить в силу не ранее января 2023 года. Однако после начала войны в Украине в феврале этого года и возникновения энергоресурсного кризиса пересмотр налогов был отложен до стабилизации ситуации.

В бюджете следующего года правительство не предлагает вводить какие-либо новые налоги, за исключением предложения продлить на полгода срок действия льготы НДС для предприятий общественного питания, искусства и культуры, артистов, спортивных клубов , а также продлить льготу НДС для гостиниц на неограниченный срок.

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