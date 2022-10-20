ОЭСР предлагает Литве сократить налоговые льготы

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предлагает правительству Литвы сократить налоговые льготы. По словам главного экономиста организации Альваро Перейры, доходы Литвы от налогов ниже, чем в других странах.
«Я думаю, что вы можете ограничить некоторые отчисления, определенные льготы. Дальнейшее применение этих льгот хоть и может быть оправданным, но очень важно, чтобы оно не длилось долго. Это касается не только Литвы. (…) Я понимаю, что государству политически очень сложно повышать налоги, все зависит от вариантов выбора, которые есть у правительства», — сказал представитель ОЭСР на пресс-конференции, посвященной презентации подготовленного Обзора экономики Литвы за 2022 год в четверг в Вильнюсе.
Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отметила, что согласна с тем, что дополнительные налоговые льготы не нужны, а нынешние должны быть временными.
«Я согласна с тем, что все налоговые льготы, которые применяются здесь и сейчас, должны носить временный характер, и мне кажется, что о дополнительном расширении в данный момент думать было бы неправильно, особенно если речь идет об изменениях, которые носят системный, долгосрочный характер, и не связаны с разрешением сложившейся ситуации», — сказала Скайсте на пресс-конференции.
По мнению Перейры, чтобы избежать новых налогов, можно изменить их сочетания, например, при уменьшении социальных отчислений увеличить налоги, связанные с охраной окружающей среды.
Ранее правящие утверждали, что возможная налоговая реформа должна вступить в силу не ранее января 2023 года. Однако после начала войны в Украине в феврале этого года и возникновения энергоресурсного кризиса пересмотр налогов был отложен до стабилизации ситуации.
В бюджете следующего года правительство не предлагает вводить какие-либо новые налоги, за исключением предложения продлить на полгода срок действия льготы НДС для предприятий общественного питания, искусства и культуры, артистов, спортивных клубов , а также продлить льготу НДС для гостиниц на неограниченный срок.
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