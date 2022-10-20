Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года

Министр финансов и лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер приветствовал решение Шольца: «Жизненно важными интересами нашей страны и нашей экономики является сохранение всех мощностей по выработке электроэнергии этой зимой».

В начале 2022 года Германия остановила работу трех АЭС и должна была закрыть оставшиеся три до конца 2022 года в соответствии с планом, утвержденным экс-канцлером Ангелой Меркель после катастрофы на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году.

В СвДП заявили, что следует отложить остановку АЭС, поскольку было бы неправильно отключать генерирующие мощности в то время, когда Германия столкнулась с нехваткой электроэнергии. Партия «зеленых» же настаивала, чтобы все три АЭС были закрыты по графику.

Затем министр экономики ФРГ Роберт Хабек под давлением СвДП и консервативной оппозиции сначала объявил, что Isar 2 и Neckarwestheim 2 будут не закрыты, а переведены в режим ожидания. В начале сентября он признал, что работу станций придется продлить до окончания первого квартала 2023 года.

17 октября Шольц положил конец этим разногласиям, заявив о продлении срока службы АЭС, отмечает FT. При этом он «подсластил пилюлю» для партии «зеленых» заявив, что правительство представит новый «амбициозный закон» о повышении энергоэффективности, а также закон, предусматривающий поэтапный отказ от угля в Северном Рейне-Вестфалии к 2030 году. Крайний срок использования угля в Германии первоначально был намечен на 2038 год.