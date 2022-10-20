Жители Вильнюса по телефону могут подать заявление на компенсацию за отопление

«До сих пор жители могли подать заявку на компенсацию за отопление или социальное пособие по интернету или в самоуправлении. Мы сделали еще один шаг к упрощению процесса — теперь жители Вильнюса могут заказать услугу при помощи аудиогида, позвонив по телефону. Этой возможностью смогут воспользоваться все жители Вильнюса, которые ранее обращались за услугами социальных пособий и имеющие телефон с клавиатурой», — говорит Иева Пабержене, руководитель отдела социальных пособий самоуправления.

При звонке по номеру 8 700 35545 система распознает номер звонящего, необходимо будет аутентифицировать себя, введя последние 4 цифры личного кода и выбрать вид социальной поддержки. Заявитель получит аудиоподтверждение заказанной услуги и дополнительно будет проинформирован коротким SMS-сообщением или автоматическим звонком (при использовании устройства, на которое невозможно отправить SMS). Если потребуются дополнительные данные или документы, сотрудники муниципалитета свяжутся с жителями.

Услуга будет предоставляться на литовском, русском, польском и английском языках.

Жителям, которые еще не обращались за компенсацией на этот отопительный сезон, предлагается воспользоваться этой услугой.

Информация Вильнюсского самоуправления