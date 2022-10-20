Науседа в Брюсселе намерен убедить скептиков в вопросе потолка газовых цен

По словам руководителя Литвы, в борьбе с высокими ценами на энергоресурсы потолок необходим как для газовых цен, так и для цен на электроэнергию.

«Потолок на национальные цены на газ в сделках оптовой торговли и потолок на электрогенерацию. Эти меры все еще обсуждаются, и я надеюсь, что мы придем к определенным выводам и примем решения», – сказал Науседа.

Президент считает, что в поиске общих решений у ЕС появился повод продемонстрировать солидарность.

«Если мы ищем ресурсы, которые помогут нам на национальном уровне, мы также должны принимать общие решения Европейского Союза, чтобы избежать сбоев на рынках. Можно продемонстрировать ту солидарность, о которой так часто говорят. Это критически важно», — сказал Науседа.

«Это решение 27 государств ЕС, и 15 государств уже очень четко выразили свою поддержку, но мы должны прийти к общему решению», — добавил он.

На этой неделе Еврокомиссия предложила совместно закупать газ, применять динамическое ценовое ограничение, но только для сделок на голландской фондовой бирже TTF, а не для всех оптовых закупок газа, как предлагали Литва и некоторые другие страны Сообщества.

Главный советник президента по вопросам внешней политики Литвы Аста Скайсгирите ранее заявила BNS, что Литва считает, что необходимо внедрить механизм европейского уровня для компенсации разницы между рыночной ценой на газ и установленным верхним пределом.

Наиболее активно против потолка цен на газ выступают более богатые страны Запада и Севера Европы, за счет которых в основном должна покрывать разница между рыночной ценой и верхним пределом.

Комментируя предложения комиссии, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сказал, что потолок цен на газ должен устанавливаться автоматически при повышении цен, а не тогда, когда решит комиссия.

Планируется, что министры энергетики Европейского Союза встретятся на следующей неделе в Люксембурге для обсуждения реализации регламента Комиссии.

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