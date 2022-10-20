Санкции против России не сработали, как ожидалось, их нужно ужесточать – Науседа

На вопрос, какие еще санкции Запад может ввести в отношении России, литовский лидер сказал, что «потенциал ужесточения санкций очень высок».

«Есть много вещей, которые мы можем включить в санкции, определенные металлы, драгоценные камни, а также лиц, связанных с военными преступлениями в Украине и аннексией ее территорий», — сказал президент.

Он отметил, что к Беларуси также должны быть применены санкции, потому что Россия «планирует и осуществляет нападения на Украину с территории Беларуси».

ЕС ввел последние санкции против России в начале октября. Это был восьмой пакет санкций против Москвы.

В «черный» список ЕС дополнительно внесены 30 физических и семь юридических лиц. Регламент также предусматривает список «обхода санкций», в который будут включаться физические или юридические лица, которые помогают российским организациям, находящимся под санкциями, обходить санкции ЕС.

Ожидается также установление потолка цены на транспортируемую по миру российскую нефть, но только после того, как группа стран «Большой семерки» согласует детали.

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