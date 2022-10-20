Кризис в Великобритании. Лиз Трасс заявила об отставке

Таким образом, Мюррей стала уже восьмым консервативным депутатом, призвавшим своего лидера уйти в отставку.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку.

На должности премьера она пробыла меньше двух месяцев.

Премьер-министр столкнулась с новыми вызовами — чиновники британского правительства начали массово идти в отставку.

Выборы нового лидера консервативной партии и премьер-министра пройдут уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в среду вечером, 19 октября, ушла в отставку главный парламентский организатор большинства в Палате общин Венди Мортон.

Кроме того, полномочия сложила и ее заместитель Крейг Уиттакер.

В отставку также ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман.

Еще раньше был уволен министр финансов Квази Квартенг.