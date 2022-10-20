Кризис в Великобритании. Лиз Трасс заявила об отставке

На фоне политического и экономического кризиса в Великобритании от британских консерваторов все чаще звучат требования об отставке премьер-министра Лиз Трасс.
Депутат от Тори Шерилл Мюррей отправила председателю партийного комитета письмо с вотумом недоверия в адрес Трасс.
Таким образом, Мюррей стала уже восьмым консервативным депутатом, призвавшим своего лидера уйти в отставку.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку.
На должности премьера она пробыла меньше двух месяцев.
Премьер-министр столкнулась с новыми вызовами — чиновники британского правительства начали массово идти в отставку.
Выборы нового лидера консервативной партии и премьер-министра пройдут уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что в среду вечером, 19 октября, ушла в отставку главный парламентский организатор большинства в Палате общин Венди Мортон.
Кроме того, полномочия сложила и ее заместитель Крейг Уиттакер.
В отставку также ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман.
Еще раньше был уволен министр финансов Квази Квартенг.korrespondent.net