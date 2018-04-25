«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока — 2»

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«Газпром» ожидает, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен к концу 2020 года. Об этом говорится в презентации «Газпрома», подготовленной ко Дню инвестора в Нью-Йорке.

«Запуск: конец 2020 года», — говорится в презентации, сообщает ТАСС.

«Северный поток — 2» включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии.

Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.