Автомагистраль от Вильнюса до латвийской границе будет названа «Балтийским путем»

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В среду правительство Литвы решило увековечить память о состоявшейся более 30 лет назад гражданской акции «Балтийский путь» и назвало магистральные автодороги, по которым протянулась человеческая цепочка, Балтийским путем.

Название «Балтийского пути» дано автостраде от Вильнюса по Панявежиса (с 9 по 132 километры), а также отрезку дороги Панявежис-Пасвалис-Рига до латвийской границы (с 4,6 по 66 километры).

«Название дорог Балтийским путем — это осмысленное празднование важного для Литовского государства и исключительного события в истории страны» – заявил на заседании Кабмина министр транспорта Ярослав Наркевич.

Ранее вице-министр транспорта Владислав Кондратович сообщал BNS, что аналогичное предложение об увековечении Балтийского пути будет выдвинуто и Латвии с Эстонией.