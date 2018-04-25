default image
"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Grigeo Klaipeda: ответственность за неочищенные сбросы ложится на бывшее руководство

Подробнее...
default image
Украина планирует создать агентство по "преодолению последствий вооруженной агрессии РФ"

Подробнее...
default image
Автомагистраль от Вильнюса до латвийской границе будет названа "Балтийским путем"

Подробнее...
default image
В Беларуси предлагают создать свой аналог Euronews

Подробнее...
default image
Посол США в ближайшие месяцы ожидает решений о сделке по Black Hawk

Подробнее...
default image
Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Подробнее...
default image
Для США важно, чтобы Литва внедряя 5G учитывала угрозы от Китая

Подробнее...
default image
Президент Латвии призвал урезать программы на русском языке на телеканалах

Подробнее...
default image
США надеются поставлять газ Беларуси через Литву

Подробнее...
default image
Пентагон запросил более $23 млрд на финансирование военной разведки

Подробнее...
default image
Г.Науседа сомневается, что на следующей неделе удастся договориться о бюджете ЕС

Подробнее...
default image
Джонсон намерен провести "транспортную революцию" в Великобритании

Подробнее...
default image
Сеть финансовых услуг покрывает почти всю Литву

Подробнее...
default image
В Испании перерывы на кофе и курение не будут засчитывать в рабочее время

Подробнее...
default image
В рассматриваемый судом спор о "Доме Москвы" вовлечен и ДГБ

Подробнее...
default image
Maxima утилизировала 160 тонн мяса, понесла 0,5 млн евро убытков

Подробнее...
default image
Швейцария самая дорогая страна мира

Подробнее...
default image
Десять крупных городов призвали власти ЕС отрегулировать работу Airbnb

Подробнее...
default image
Pepco в этом году планирует расширение во всех Балтийских странах

Подробнее...
TOP,Новости,Транспорт

Автомагистраль от Вильнюса до латвийской границе будет названа «Балтийским путем»

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В среду правительство Литвы решило увековечить память о состоявшейся более 30 лет назад гражданской акции «Балтийский путь» и назвало магистральные автодороги, по которым протянулась человеческая цепочка, Балтийским путем. 

Название «Балтийского пути» дано автостраде от Вильнюса по Панявежиса (с 9 по 132 километры), а также отрезку дороги Панявежис-Пасвалис-Рига до латвийской границы (с 4,6 по 66 километры). 

«Название дорог Балтийским путем — это осмысленное празднование важного для Литовского государства и исключительного события  в истории страны» – заявил на заседании Кабмина министр транспорта Ярослав Наркевич. 

Ранее вице-министр транспорта Владислав Кондратович сообщал BNS, что аналогичное предложение об увековечении Балтийского пути будет выдвинуто и Латвии с Эстонией.

реклама

В среду Я. Наркевич сказал, что намерен уже в субботу обсудить этот вопрос с латвийским коллегой. 

Акция «Балтийский путь» состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии.

Более 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание восстановить независимость от Советского Союза.

Балтийский путь стал символом ненасильственного сопротивления. В 2004 году в живую цепь выстроились жители Тайваня, протестующие против военных угроз Китая, а в 2013 году такую акцию повторили каталонцы, стремящиеся отделиться от Испании. В прошлом году тысячи человек выстроились в живую 40-километровую цепь в Гонконге, где местные жители протестуют против вмешательства Китая. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600