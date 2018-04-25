Grigeo Klaipeda: ответственность за неочищенные сбросы ложится на бывшее руководство

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Предприятие Grigeo Klaipeda, которое сбрасывало неочищенные сточные воды в Куршский залив, утверждает, что ответственность за загрязнение природы ложится на бывшее руководство предприятия, прежде всего – на возглавлявшего его с 2013 до 2019 года Видаса Бержонскиса.

Компания Grigeo Klaipeda обнародовала выводы проверки комиссии, что из-за решений и действий бывшего руководства часть биологически не обработанных сточных вод попадала в сети сточных вод компании Klaipedos vanduo, а по ним – в Куршский залив.

Как говорится в заключении, действия и решения, из-за которых часть биологически не обработанных сточных вод попадала в сети Klaipedos vanduo, большей частью имели место тогда, когда предприятие возглавлял В. Бержонскис, а производственным директором был Йонас Гаралис.

Работающий с декабря прошлого года глава Grigeo Klaipeda Томас Эйкинас уверяет, что не знал о сбрасываемых в Куршский залив неочищенных сточных водах.