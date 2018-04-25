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Посол США в ближайшие месяцы ожидает решений о сделке по Black Hawk

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TOP,Армия,Новости

Посол США в ближайшие месяцы ожидает решений о сделке по Black Hawk

Photo by cliff1066™ on Foter.com / CC BY

Новый посол США в Вильнюсе надеется в ближайшие месяцы получить решения властей Литвы относительно приобретения у США военных вертолетов Black Hawk.

«Я работаю с литовским правительством в плане обсуждения возможностей покупки Black Hawk. Мы рассматривали разные варианты, и я надеюсь, что в ближайшие месяцы правительство продвинется вперёд в вопросе покупки Black Hawk», – сказал посол в интервью BNS.

Министерство обороны Литвы в октябре прошлого года сообщило, что приняло решение начать переговоры с правительством США о возможности приобрести шесть новых вертолетов Black Hawk.

Тогда сообщалось, что стоимость сделки может составить 300 млн евро, договор купли-продажи предполагается подписать до конца 2020 года, а вертолеты армия получила бы в конце 2024 года.

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Литовское правительство надеется, что администрация США могла бы оказать финансовую поддержку покупке Black Hawk через американские фонды поддержки в сфере безопасности.

Сейчас армия Литвы использует для выполнения задач три действующих советских вертолета Ми-8, летный ресурс которых вскоре закончится, и три вертолета Dauphin, которые в большей степени предназначены для поисково-спасательных задач и наблюдения за безопасностью окружающей среды на территории Литвы.

В прошлом году Литва подписала договор с Департаментом обороны США о покупке 200 бронированных внедорожников боевой поддержки за 145 млн евро. Внедорожники выпускает компания Oshkosh Defense.

Американские внедорожники обойдутся Литве в 145 млн евро

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