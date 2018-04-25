Посол США в ближайшие месяцы ожидает решений о сделке по Black Hawk

Новый посол США в Вильнюсе надеется в ближайшие месяцы получить решения властей Литвы относительно приобретения у США военных вертолетов Black Hawk.

«Я работаю с литовским правительством в плане обсуждения возможностей покупки Black Hawk. Мы рассматривали разные варианты, и я надеюсь, что в ближайшие месяцы правительство продвинется вперёд в вопросе покупки Black Hawk», – сказал посол в интервью BNS.

Министерство обороны Литвы в октябре прошлого года сообщило, что приняло решение начать переговоры с правительством США о возможности приобрести шесть новых вертолетов Black Hawk.

Тогда сообщалось, что стоимость сделки может составить 300 млн евро, договор купли-продажи предполагается подписать до конца 2020 года, а вертолеты армия получила бы в конце 2024 года.