Украина планирует создать агентство по «преодолению последствий вооруженной агрессии РФ»

Законопроект о создании Национального агентства «по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации» зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает ТАСС.

Соответствующая информация о документе появилась на официальном сайте украинского парламента во вторник.

Проект закона пока размещен на сайте Рады без основного текста инициативы, а также без пояснительной записки к нему.

Автором его указан Александр Мережко — депутат от президентской партии «Слуга народа», который недавно был назначен главой парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.