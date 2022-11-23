Газпром обвинил Европу в дестабилизации рынка СПГ

«В 2022 году впервые за долгое время наблюдалась значительная европейская премия относительно азиатских цен. В этих условиях некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», – говорится в сообщении.

При этом рекордные цены на газ в мире не привели к увеличению числа окончательных инвестиционных решений по новым СПГ-мощностям, жалуются россияне.

В Газпроме заявили, что США не смогли оперативно нарастить добычу газа из сланца в благоприятных условиях.

«За последние пять лет в стране не было введено в разработку ни одного нового месторождения с существенными объемами добычи сланцевого газа. В других странах мира в долгосрочной перспективе увеличение добычи сланцевого газа в значимых объемах не ожидается, а добываемые объемы не способны оказать влияния на глобальный газовый рынок», – добавили в Газпроме.

В российском концерне считают, что реализацию новых проектов по производству СПГ дополнительно сдерживает нежелание покупателей, прежде всего европейских, заключать долгосрочные контракты. А большинство инвесторов и покупателей не готовы брать на себя риски в условиях неопределенности и волатильности газового рынка.

Напомним, по состоянию на начало сентября ЕС импортировал из США более 40 млрд кубов газа в виде СПГ – это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Также сообщалось, что доля российского газа в импорте ЕС упала вчетверо – до 9%. Теперь главный поставщик – Норвегия.