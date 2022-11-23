Неверно сводить помощь Украине только к передаче гаубиц или NASAMS – Нильсен

«Литва должна продолжать быть ледоколом, призывая другие западные страны не забывать войну в Украине, продолжать свою поддержку. Именно в тех сферах, которые больше всего нужны», — добавила спикер парламента.

Спикер парламента отметила, что Литва уже выделила около 650 млн евро Украине, разоряемой войной с Россией.

«Официальная сумма около 650 млн (евро), но в чем-то она, видимо, оценивается скромнее, чем, может быть, другие страны, использующие другую методологию. Но это не соревнование, мы просто должны спокойно констатировать, знать, что наша поддержка велика, значительна», — сказала она.

В понедельник Госсовет по обороне согласился рассмотреть вопрос о передаче Украине боеприпасов к германским гаубицам PzH 2000, но не самих гаубиц или ЗРК средней дальности NASAMS, как того просил Киев.

Тогда главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что такое решение принято потому, что на переговорах с союзниками пока неясно, как будут восстанавливаться эти мощности «особой важности».

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