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«Газпром» остановит поставку газа в Молдову из-за долгов

Фото gazprom.ru

Российская компания «Газпром» уведомила правительство Молдовы о том, что в случае задержки авансового платежа за январь в страну будут прекращены поставки газа.

Договор между «Газпромом» и «Молдовагазом» гласит, что платежи за газ должны быть ежемесячными. Часть денег выплачивается Молдовой авансом, а после получения оплачивается остаток. На данный момент у Молдовы есть проблема с январским платежом, крайний срок которого уже завтра. У республики есть средства для того, чтобы рассчитаться с «Газпромом» только за прошлый месяц.

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну, «Молдовагазу» на данный момент не хватает порядка 25 миллионов евро для того, чтобы покрыть долг «Газпрома».   Такое состояние объясняется плохим состоянием молдавской экономики и резким повышением стоимости газа.

В текущем месяце цена на газ в Европе составила около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. И поэтому для Молдовы газ из России подорожал на 647 долларов за тысячу кубометров.

Власти Молдовы сообщают, что для исправления ситуации они не исключают повышение цен на газ для граждан страны, а также возможный коммерческий кредит для того, чтобы рассчитаться с российской компанией.

024.by

«Газпром» остановит поставку газа в Молдову из-за долгов

  1. Угу :

    Ну разве это не, логично!
    Но «мудрые» правители колонии наверные думают иначе!
    Ну тут один вохот жловаться хозину. А и ещё, спросите у Тупктайны как согреться. Прыгать и петь гимн!

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