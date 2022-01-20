Статистика COVID-19: 7057 новых случаев, 9 смертей, 677 первых прививок

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 7057 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это крупнейшее число новых случаев с начала пандемии, оно почти на 800 случаев больше, чем предыдущий рекорд, который фиксировался в минувшую среду.

Восемь из девяти скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 677 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9190 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1086 человек, сходный показатель с сутками ранее, из них 100 человек – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 25 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2005 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 24,8%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 589,1 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,7 тыс. человек.

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