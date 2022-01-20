Правительство Молдовы одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса

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Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса, сообщает ТАСС.

«Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей», — сказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, которое транслировала пресс-служба Кабмина.

Она напомнила, что накануне поступило уведомление от «Газпрома» о возможном приостановлении поставок газа в страну, если газораспределительная компания «Молдовагаз» не рассчитается за текущее потребление газа.