Сильный ветер влияет на судоходство в Клайпедском порту

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В четверг по причине сильного ветра в Клайпедском морском порту были ограничены лоцманские работы, выход из порта отложило одно судно.

«По моим данным, в данный момент скорость ветра уже превысила 20 метров с секунду, высота волн достигает 4-5 метров. Лоцманский катер уже не может работать во вне», – сказал в четверг утром BNS капитал Клайпедского порта Владас Мотеюнас.

По его словам, сейчас нет судов, ожидающих захода в порт, капитан одного судна принял решение отложить выход из порта.

«В нынешних условиях им разрешается выходить, но решение принимает капитан», – сказал Мотеюнас.

Литовская гидрометеорологическая служба прогнозирует, что в четверг в западных районах страны скорость ветра местами будет достигать 21-23 м/с, а на взморье – до 26 м/с, в пятницу ветер будет схожим.

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