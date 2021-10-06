Гейтс впервые за 30 лет не вошел в первую тройку Forbes

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс впервые за тридцать лет не вошел в первую тройку самых богатых людей США по оценке журнала Forbes.

Первую строчку рейтинга занял основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивают в 210 миллиардов долларов США. На втором месте – глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние увеличилось до 190,5 миллиардов долларов США. Третью позицию занимает Марк Цукерберг. Несмотря на потерю более чем 6 миллиардов долларов США из-за глобального сбоя Facebook, его состояние оценивают в 134,5 миллиардов долларов США. Это всего на 500 миллионов больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.

Примечательно, что бывший президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет вообще не попал в список самых богатых людей Америки.