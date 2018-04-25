Гениальный план перевоспитания богача в фильме «Холоп»

С 27 декабря в кинотеатрах — авантюрная комедия «Холоп». Союз известных актеров — Милоша Биковича, Кирилла Нагиева, Марии Мироновой, Александры Бортич, Ивана Охлобыстина — обещает уникальную дозу смеха в канун Нового года.

Григорию, сынку олигарха, уже давно море по колено и жизнь напоминает рай на земле. Роскошные автомобили, красивые женщины, бурная ночная жизнь — все в шаговой доступности, прямо здесь и сейчас. На него не распространяются никакие правила, никакие запреты, никакие ограничения. В конце концов и большие, и маленькие недоразумения можно загладить, а если ситуация безнадежная — ее всегда можно исправить большими деньгами или … связями богатого папы.

Разбитые окна ресторана, наркотики, штрафы за вождение в нетрезвом виде, ночь в арестантской — все обвинения будут сняты мгновенно. Последнее приключение сына вконец переполнило чашу терпения олигарха: избиение полицейского и бегство с места преступления — серьезное правонарушение, за которое грозят долгие месяцы за решеткой. Понимая, что тюрьма «не сделает человека» из его сына, отец приступает к гениальному плану перевоспитания.

После очередной такой бурной вечеринки Гриша просыпается утром не в своей роскошной кровати, а на грязном полу гумна. Странно одетые люди, никаких современных интерьеров, смартфонов, машин, шампанского, хорошей еды … Абсолютно ничего, что напоминает жизнь нормального человека. У Гриши заняло не много времени, чтобы узнать, что каким-то таинственным образом из 2019 года он попадает в глубокий период крепостного права, где действуют собственные законы и правила. За малейшие проступки могут побить розгами или … повесить.

Похоже, что весь этот спектакль — хорошо продуманный психологический эксперимент, за которым стоят сам олигарх и команда психологов самого высшего уровня. Цель — радикальными методами привить блудному сыну уроки реальной жизни.

Место, напоминающее деревню 19 века, нафаршировано новейшей мобильной техникой, микрофонами и видеокамерами, которые могут следить за каждым шагом Гриши. В команде только профессиональные актеры, чьи диалоги прекрасно слышат организаторы.

Испорченному сыночку придется заново учить простые правила жизни: взвешивать каждый свой шаг, научиться не только говорить, но и слышать и поверить в то, что в мире существует настоящая любовь.

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