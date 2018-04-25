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TOP,Виленский Вестник

Святой Христофор путешествует по столице

  • Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Вильнюсе появилась передвижная инсталляция – светящаяся скульптура Святого Христофора, покровителя города. Его будут перемещать по районам Вильнюса в праздничный период. Первым местом пребывания стал район Пилайте, а завершит свое путешествие покровитель литовской столицы возле Ратушной площади 23 – 26 декабря.

Скульптура в высоту достигает четырех метров. Создатель инсталляции Доминикас Концявичюс отметил, что Святой Христофор вдохновит всех с нетерпением ждать Рождества.

В свою очередь мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отметил, что скульптура Святого Христофора и его перемещение по городу символизирует покровительство и защиту. «За последние пять лет место проведения фестиваля рождественской столицы удалось расширить до окраин города. Очень хотелось, чтобы радостная и яркая рождественская суета с центральной площади города доходила до каждого двора, общины, района», – сказал Р. Шимашюс.

Святой Христофор – покровитель Вильнюса. Его изображение находится на гербе и флаге города.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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