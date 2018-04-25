ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ

В этом году мировая славистика празднует замечательный юбилей: 400 лет назад вышла в свет «Грамматика» Милетия Смотрицкого. В октябре по этому поводу в Вильнюсе проходила научная конференция. Но этот год дарит нам еще одну, хотя и не столь круглую дату. О чем и пойдет речь сегодня.

При слове «Библия» перед глазами сразу же встает внушительный фолиант, отпечатанный на тонкой, почти папиросной бумаге мелким шрифтом. А теперь представьте себе, как она выглядела во времена Кирилла и Мефодия, когда книги писались на телячьей коже и от руки. На самом деле никак она не выглядела, ибо полный свод библейских книг на славянском языке, дошедший до нас, появился только в 1499 году. И заслуга в этом принадлежит в первую очередь Новгородскому архиепископу Геннадию, чью память Церковь празднует 17 (4 по ст.ст.) декабря.

Солунские братья Кирилл и Мефодий со своими учениками перевели на славянский язык почти все Священное Писание. Но делали они это не в той последовательности, в какой книги располагаются в библейском каноне от «Бытия» до «Апокалипсиса», а по мере богослужебной необходимости. Перевод свой начали с евангелий и «Апостола». К тому же в византийской традиции Библия обычно переписывалась частями: отдельно «Пятикнижие», отдельно псалтирь, отдельно деяния и послания апостолов. А евангелия чаще всего издавались в том виде, в каком они читаются на богослужении, т.е. разрозненными небольшими фрагментами. Они называются апракос.

Эту традицию «книгоиздательства» переняла и Русь. Естественно, рано или поздно возникает необходимость в том, чтобы все эти разрозненные части были собраны под одной обложкой. Для этого должны быть причины и должен появиться человек, который способен эту работу организовать.

Во времена архиепископа Геннадия (он родился в первой трети XV века) просвещение на Руси находилось на очень низком уровне. В массе царила безграмотность, и не только в простонародной среде, но и в рядах духовенства. Нередко поповские дети, с младых ногтей прислуживавшие отцам в церкви, запоминали ход службы и тексты, там звучащие. Этого им хватало, чтобы не шатко не валко служить на отцовском месте в глухом селе.

К этому времени Византия как оплот Православия прекратила свое существование, и единственной православной державой, богатой и сильной, стало Московское княжество. А осознание этого тоже требовало, чтобы просвещение в стране поднялось до уровня Византии.

К тому же в конце XV века в Новгороде начала распространяться ересь, отрицающая догмат о Святой Троице, церковную иерархию, монашество и т. д. Так как учение это было близко к иудаизму, то в народе еретиков прозвали жидовствующими. В своих проповедях и диспутах с новгородским духовенством они подтверждали свои тезисы цитатами из Писания. Цитирование в подобных случаях, как правило, оказывает на оппонента такое же действие, как взгляд удава на кролика. К тому же под рукой никогда не находилось нужной библейской книги, чтобы проверить истинность аргументации.

Словом, полный библейский кодекс был необходим, и бремя по его созданию взвалил на свои плечи архиепископ Геннадий Новгородский. Современный православный библейский канон состоит из 50 ветхозаветных книг и 27 книг Нового Завета. Геннадий начал собирать разрозненные книги по монастырям, рассылая запросы не только по новгородской земле, но и по всей Московской Руси и за границу. Оказалось, что не все части Библии переведены. А то, что было, требовало редактирования и сверки.

У Геннадия была, как говорят сейчас, своя команда. Но дело осложнялось тем, что в команде не было переводчика с греческого. Как ни странно, в то время на Руси было очень мало людей, владеющих этим языком. Свой специалист по латыни был – монах-доминиканец Вениамин, то ли чех, то ли хорват. Поэтому недостающие книги переводились с Вульгаты — общеупотребительный на Западе латинский перевод, восходящий к трудам блаженного Иеронима (IV-Vвв.) — и непосредственно с еврейского языка. Делались переводы и с греческой Септуагинты посредством латыни: сначала переводили на латинский, а с него на славянский.

Работа длилась около десяти лет. Самый первый, так сказать, сигнальный экземпляр (не забывайте, что Геннадиева Библия рукописная) был закончен к 1493 году. До нас он не дошел. Самому раннему из сохранившихся в этом году исполняется 520 лет, он датируется 1499 годом (об этом юбиляре и был намек в самом начале статьи). Он написан на высококачественной бумаге прекрасными каллиграфами-переписчиками, состоит из 1002 листов. Размер книги 33×23,5 см. Хранится этот том в Государственном Историческом музее.

Несмотря на некоторые недостатки (первый блин как-никак), Геннадиевская библия была взята за основу первопечатником Иваном Федоровым, когда он создавал Острожскую библию. Это было в 1581 году в Остроге, входившем тогда в Великое Княжество Литовское.

Как же развивалось дело святителя Геннадия? Тут можно отметить следующие вехи. Еще до Федорова Франциск Скорина перевел Библию на западнорусский язык и издал ее в 1517-1525 гг. в Праге и Вильно. В 1751 году при императрице Елисавете вышел тщательно отредактированный перевод на церковнославянский. Этот текст называют Елисаветинской Библией и используют по сей день в богослужении Русской православной церкви. В начале XIX века в России было создано Библейское общество, которое начало перевод Священного писания на русский язык. Но оно было закрыто, и дело перевода затянулось. Лишь в 1876 году вышел полный перевод Библии на русский язык. Издавал книгу Синод, и сейчас мы пользуемся этим переводом, называя его синодальным. Несмотря на многочисленные попытки делать новые переложения Писания или его отдельных частей, синодальное издание остается лучшим и наиболее авторитетным. А начало всему этому положил Новгородский архиепископ Геннадий, которому помогали лучшие интеллектуальные силы конца XV века — переводчики Герасим Поповка, Дмитрий Герасимов, монах Вениамин и новгородские священники Василий Иерусалимский, Гридя Исповедницкий и Климент Архангельский.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви