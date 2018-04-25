default image
Столетний юбилей Трудовой инспекции

Подробнее...
default image
Почему трусит оппозиция?

Подробнее...
default image
Вспоминая неизвестного солдата

Подробнее...
default image
Новое требование: продал или купил – задекларируй

Подробнее...
default image
Человек 2019 года – юная "экоактивистка" Грета Тунберг

Подробнее...
default image
Еврокомиссия приняла "зеленое соглашение"

Подробнее...
default image
Международная организации ИКОМОС возобновляет деятельность в Литве

Подробнее...
default image
РФ предложила США продлить договор по вооружениям

Подробнее...
default image
Премьер С.Сквярнялис поддерживает закон о снижении планки выборов

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы утвердил план развития Клайпедского порта

Подробнее...
default image
Джонсон не приедет на саммит ЕС 12-13 декабря

Подробнее...
default image
Предлагают заочно судить двух сообщников российского шпиона Н.Филипченко

Подробнее...
default image
США запланировали крупнейшие за 30 лет военные учения в Европе

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы утвердил создание нового погранперехода в Калининградскую область РФ

Подробнее...
default image
Г.Науседа: на борьбу с изменениями климата в течение 10 лет понадобится 14 млрд евро

Подробнее...
default image
Генсек ООН приветствовал итоги нормандской встречи

Подробнее...
default image
Впервые за шесть лет Нидерланды снизили уровень террористической угрозы

Подробнее...
default image
Каунасская больница рада результатам работы гамма-ножа

Подробнее...
default image
Польша хочет выкупить у Австрии территорию бывшего концлагеря

Подробнее...
default image
Дональд Трамп и Си Цзиньпин претендуют на звание "Человек года" по версии журнала Time

Подробнее...
Духовное пространство

ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ

В этом году мировая славистика празднует замечательный юбилей: 400 лет назад вышла в свет «Грамматика» Милетия Смотрицкого. В октябре по этому поводу в Вильнюсе проходила научная конференция. Но этот год дарит нам еще одну, хотя и не столь круглую дату. О чем и пойдет речь сегодня.

При слове «Библия» перед глазами сразу же встает внушительный фолиант, отпечатанный на тонкой, почти папиросной бумаге мелким шрифтом. А теперь представьте себе, как она выглядела во времена Кирилла и Мефодия, когда книги писались на телячьей коже и от руки. На самом деле никак она не выглядела, ибо полный свод библейских книг на славянском языке, дошедший до нас, появился только в 1499 году. И заслуга в этом принадлежит в первую очередь Новгородскому архиепископу Геннадию, чью память Церковь празднует 17 (4 по ст.ст.) декабря.

Солунские братья Кирилл и Мефодий со своими учениками перевели на славянский язык почти все Священное Писание. Но делали они это не в той последовательности, в какой книги располагаются в библейском каноне от «Бытия» до «Апокалипсиса», а по мере богослужебной необходимости. Перевод свой начали с евангелий и «Апостола». К тому же в византийской традиции Библия обычно переписывалась частями: отдельно «Пятикнижие», отдельно псалтирь, отдельно деяния и послания апостолов.  А евангелия чаще всего издавались в том виде, в каком они читаются на богослужении, т.е. разрозненными небольшими фрагментами. Они называются апракос.

Эту традицию «книгоиздательства» переняла и Русь. Естественно, рано или поздно возникает необходимость в том, чтобы все эти разрозненные части были собраны под одной обложкой. Для этого должны быть причины и должен появиться человек, который способен эту работу организовать.

Во времена архиепископа Геннадия (он родился в первой трети XV века) просвещение на Руси находилось на очень низком уровне. В массе царила безграмотность, и не только в простонародной среде, но и в рядах духовенства. Нередко поповские дети, с младых ногтей прислуживавшие отцам в церкви, запоминали ход службы и тексты, там звучащие. Этого им хватало, чтобы не шатко не валко служить на отцовском месте в глухом селе.

К этому времени Византия как оплот Православия прекратила свое существование, и единственной православной державой, богатой и сильной, стало Московское княжество. А осознание этого тоже требовало, чтобы просвещение в стране поднялось до уровня Византии.

К тому же в конце XV века в Новгороде начала распространяться ересь, отрицающая догмат о Святой Троице, церковную иерархию, монашество и т. д. Так как учение это было близко к иудаизму, то в народе еретиков прозвали жидовствующими. В своих проповедях и диспутах с новгородским духовенством они подтверждали свои тезисы цитатами из Писания. Цитирование в подобных случаях, как правило, оказывает на оппонента такое же действие, как взгляд удава на кролика. К тому же под рукой никогда не находилось нужной библейской книги, чтобы проверить истинность аргументации.

Словом, полный библейский кодекс был необходим, и бремя по его созданию взвалил на свои плечи архиепископ Геннадий Новгородский. Современный православный библейский канон состоит из 50 ветхозаветных книг и 27 книг Нового Завета. Геннадий начал собирать разрозненные книги по монастырям, рассылая запросы не только по новгородской земле, но и по всей Московской Руси и за границу. Оказалось, что не все части Библии переведены. А то, что было, требовало редактирования и сверки.

У Геннадия была, как говорят сейчас, своя команда. Но дело осложнялось тем, что в команде не было переводчика с греческого. Как ни странно, в то время на Руси было очень мало людей, владеющих этим языком. Свой специалист по латыни был – монах-доминиканец Вениамин, то ли чех, то ли хорват. Поэтому недостающие книги переводились с Вульгаты — общеупотребительный на Западе латинский перевод, восходящий к трудам блаженного Иеронима (IV-Vвв.) — и непосредственно с еврейского языка. Делались переводы и с греческой Септуагинты посредством латыни: сначала переводили на латинский, а с него на славянский.

Работа длилась около десяти лет. Самый первый, так сказать, сигнальный экземпляр (не забывайте, что Геннадиева Библия рукописная) был закончен к 1493 году. До нас он не дошел. Самому раннему из сохранившихся в этом году исполняется 520 лет, он датируется 1499 годом (об этом юбиляре и был намек в самом начале статьи). Он написан на высококачественной бумаге прекрасными каллиграфами-переписчиками, состоит из 1002 листов. Размер книги 33×23,5 см. Хранится этот том в Государственном Историческом музее.

Несмотря на некоторые недостатки (первый блин как-никак), Геннадиевская библия была взята за основу первопечатником Иваном Федоровым, когда он создавал Острожскую библию. Это было в 1581 году в Остроге, входившем тогда в Великое Княжество Литовское.

Как же развивалось дело святителя Геннадия? Тут можно отметить следующие вехи. Еще до Федорова Франциск Скорина перевел Библию на западнорусский язык и издал ее в 1517-1525 гг. в Праге и Вильно.  В 1751 году при императрице Елисавете вышел тщательно отредактированный перевод на церковнославянский. Этот текст называют Елисаветинской Библией и используют по сей день в богослужении Русской православной церкви. В начале XIX века в России было создано Библейское общество, которое начало перевод Священного писания на русский язык. Но оно было закрыто, и дело перевода затянулось. Лишь в 1876 году вышел полный перевод Библии на русский язык. Издавал книгу Синод, и сейчас мы пользуемся этим переводом, называя его синодальным. Несмотря на многочисленные попытки делать новые переложения Писания или его отдельных частей, синодальное издание остается лучшим и наиболее авторитетным. А начало всему этому положил Новгородский архиепископ Геннадий, которому помогали лучшие интеллектуальные силы конца XV века — переводчики Герасим Поповка, Дмитрий Герасимов, монах Вениамин и новгородские священники Василий Иерусалимский, Гридя Исповедницкий и Климент Архангельский.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

Оставьте свой комментарий

avatar
600