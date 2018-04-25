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Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

  • Фото BFL/Томаса Лукшиса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW в понедельник, 23 декабря.

При этом глава НАТО не уточнил, какие именно должны быть рамочные условия для этой встречи.

«При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров», — сказал он в интервью агентству DPA в Брюсселе.

Как сообщает издание, эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на Донбассе.

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Напомним, что ранее НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны. НАТО будет реагировать на это усилением патрулей, в особенности в территориальных водах Норвегии и в Северной Атлантике.

Также сообщалось, что НАТО увеличило присутствие в Черном море. Только в течение текущего года Альянс провел пять крупных учений в регионе Черного моря, сказал Йенс Столтенберг.

korrespondent.net

афиша

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