Опрос: крупнейшие риски – атаки хакеров и «перегрев» рынка недвижимости

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В последнее полугодие угрозы стабильности финансовой системе несколько возросли, однако и далее не превышают среднего уровня, свидетельствуют результаты новейшего опроса финансовых учреждений, проведенного Банком Литвы (Центробанком, ЦБ).

В качестве крупнейшего риска участники опроса называли киберпреступления и возможные дисбалансы на рынке недвижимого имущества.

Участники опроса оценили вероятность проявления киберпреступлений и не слаженного развития рынка недвижимости не только как самые высокие, но и как риски, которые могут оказать крупнейшее негативное влияние на весь рынок, говорится в сообщении Банка Литвы (БЛ).

«Хотя кибернетические преступления видятся как крупнейших риск для финансовой системы, лишь четыре из почти тридцати опрошенных финансовых учреждений в последнее полугодие сталкивались с кибернетическими преступлениями, а убытки от этого не понесло ни одно», – отметил в пресс-релизе член правления БЛ Томас Гарбаравичюс.