Генсек ОБСЕ против исключения РФ из организации

«В любом случае, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ» – считает чиновница.

По ее словам, ОБСЕ является единственной организацией безопасности, в которой за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности.

Шмидт добавила, что ОБСЕ возникла из конфронтации времен холодной войны и была основана странами, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию.

«Однажды нам снова понадобятся каналы связи», — выразила свое мнение генсек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе стать лидером в борьбе с российским террором, в частности, он призвал исключить РФ из ОБСЕ.