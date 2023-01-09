Генсек ОБСЕ против исключения РФ из организации

Членство России в ОБСЕ все еще имеет смысл. Об этом заявила генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид в интервью Welt в понедельник, 9 января.
Она утверждает, что сохранение дипломатических каналов открытыми не означает, что есть согласие.
«В любом случае, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ» – считает чиновница.
По ее словам, ОБСЕ является единственной организацией безопасности, в которой за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности.
Шмидт добавила, что ОБСЕ возникла из конфронтации времен холодной войны и была основана странами, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию.
«Однажды нам снова понадобятся каналы связи», — выразила свое мнение генсек.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе стать лидером в борьбе с российским террором, в частности, он призвал исключить РФ из ОБСЕ.korrespondent.net