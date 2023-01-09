Барометр энергорынка: в Литве цена на электроэнергию за неделю выросла на 64%

Цена акций Nord Pool на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей выросла на 102 до 99,34 евро/МВтч.

«Цены в странах Балтии росли параллельно с ценами в странах Северной Европы, причем цены в странах Балтии пострадали на 12 процентов. меньшие потоки электроэнергии из Финляндии. Потоки из торговой зоны SE4 Швеции не изменились по сравнению с предыдущей неделей. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе выросло на 10 процентов, что было обусловлено как более прохладной погодой, так и окончанием праздничного периода. Кроме того, производство ветровой энергии в регионе сократилось на 19 процентов», — говорит Артурас Затулинас, руководитель отдела бизнес-решений компании энергетических решений «Elektrum Lietuva».

Фото Elektrum Lietuva

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool выросло до 9 398 ГВтч, производство также увеличилось до 9 485 ГВтч.

В Литве потребление выросло, а производство сократилось

В странах Балтии потребление электроэнергии в целом за неделю выросло на 12 процентов и достигла 570 ГВтч. Потребление в Литве увеличилось на 12% до 245 ГВтч, в Латвии – 9% до 137 ГВтч, в Эстонии – 14% до 188 ГВтч.

Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе увеличился на 42% и составила 423 ГВтч. В Литве произведено на 15% электроэнергии меньше, чем на предыдущей неделе — 94 ГВтч, в Латвии — 141 % больше, 204 ГВтч, в Эстонии – 21%, 125 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии вместе произвели 74% требующегося для потребления электричества, из них: 38% произведено в Литве, 149% в Латвии, 67% в Эстонии.

О компании:

«Elektrum Lietuva» является дочерним предприятием Latvenergo (Латвия), крупнейшего производителя зеленой электроэнергии в странах Балтии, предлагающего различные энергетические решения для домашних и бизнес-клиентов в Литве. 88 процентов электроэнергии, производимой «Latvenergo», поступает из возобновляемых источников. Компания «Elektrum Lietuva» в настоящее время снабжает электроэнергией более 12 тыс. компаний, более 126 тысяч домохозяйств выбрали компанию своим поставщиком электроэнергии, компания поставляет газ почти 500 предприятиям, установила более 1000 солнечных электростанций и три солнечных парка (11 МВт). В стадии разработки находятся еще пять новых солнечных парков общей мощностью более 25 МВт.