Предприятие «Lietuvos kinas» сообщило о ликвидации

В годы независимости республиканская контора кинопроката была преобразована в ЗАО «Lietuvos kinas», которое специализировалось на распространении фильмов артхаус и прокате видеокассет. В помещении «Lietuvos kinas» действовал кинозал Ozas.

В помещении общества хранится несколько десятков тысяч копий художественных, анимационных, научно-популярных, образовательных и мультипликационных (35 и 16 мм) фильмов. Это уникальная коллекция – единственная такого рода в странах Балтии. В нее входят фильмы со всех материков и из большинства стран мира, а копий некоторых лент (или же они более низкого качества) нет даже у главных мировых архивов киноискусства.

Как сказал LRT Лаймонас Убавичюс, вступивший в должность главы центра «Lietuvos kinas» два года назад, одной из главных его задач является создание Национальной фильмотеки. Литовский киноцентр должен будет провести анализ возможностей по реновации и использованию помещений ЗАО «Lietuvos kinas» для нужд Национальной фильмотеки.

Правительство Литвы поручило Литовскому киноцентру при Министерстве культуры до июля 2023 года начать работы по созданию Национальной кинотеки.

В ведение киноцентра перейдут здания ЗАО «Lietuvos kinas» в Вильнюсе, по ул. Озо, и кинотеатр «Naglis» в Паланге, а также уникальная коллекция 35-мм и 16-мм кинопленок. Остальное имущество будет передано централизованному управляющему госимуществом Turto bankas, а денежные средства – в госбюджет.

Планируется, что кинотеатр «Naglis» после реконструкции приступит к работе в 2025 году.

Информация UAB «Lietuvos kinas»