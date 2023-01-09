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Россия и Беларусь проведут совместные летно-тактические учения

Автор: VitalyKuzmin» http://vitalykuzmin.net/?q=node/468, CC BY-SA 4.0, Ссылка

В Беларуси с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с Россией, заявило Минобороны республики. В них примут участие силы региональной группировки войск двух стран, созданной осенью 2022 года.

В учениях задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и ПВО. 8 января в республику прибыла российская авиация, говорится в сообщении. По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», на аэродром «Мачулищи» прилетели девять вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, на некоторых из них заметили символ войны с Украиной — букву «Z».

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5 января Минобороны Беларуси сообщило о наращивании региональной группировки войск, отметив, что в страну продолжают прибывать «личный состав, вооружение, военная и специальная техника из России». Утверждается, что это необходимо в целях «обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Региональная группировка почти непрерывно находится на учебных заданиях и концентрируется на ведении боевых действий в городах, сообщало белорусское телевидение. В октябре она насчитывала 9000 российских военных, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов.

Накануне в Украине заявили, что готовятся к нападению со стороны Беларуси. «Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас восстанавливаются Россией на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним», — отметил командующий силами обороны Киева Александр Павлюк.

Он также рассказал о существовании нескольких рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. «Вся граница с Беларусью — это сплошные завалы, минные поля. Чтобы их пройти нужно большие усилия», — подчеркнул Павлюк.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный говорил, что Россия может использовать территорию Беларуси для очередного нападения в феврале или весной.

В конце декабря, после первого за три года визита в Минск президента РФ Владимира Путина, в городе начали проводить внезапную проверку перехода с мирного на военное время. Также Беларуси были переданы комплексы С-400 и системы «Искандер», ракеты которых могут иметь ядерную боеголовку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно обвинял Украину в намерении напасть на республику. Он утверждал, что узнал об этом «по неофициальным каналам». В конце декабря, после падения ракеты комплекса С-300 в Брестской области, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Киеву «недостаточно войны на своей территории», поэтому он стремится «любыми путями спровоцировать региональный конфликт». 

freecity.lv

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