В Германии намерены ужесточить закон об оружии

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, которое не признает существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия, пишет газета со ссылкой на 48-страничный документ.

Новогодние беспорядки и попытка путча в ФРГ

За ужесточение закона об оружии Фезер высказалась еще до беспорядков в канун нового года.

В ночь на 1 января в ряде городов Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Особенно ожесточенными они были в некоторых районах Берлина.

Однако после ареста 25 человек из числа «рейхсбюргеров» дебаты по поводу закона об оружии получили новый импульс.

Большинство задержанных обвиняются Федеральной прокуратурой в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему.