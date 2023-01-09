С понедельника вводятся дополнительные запреты на российские товары

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9 января заканчивается переходный период санкций, введенных Европейским союзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из Российской Федерации, и с понедельника их ввоз в Европейский союз будет запрещен, сообщает Налогово-таможенный департамент Эстонии.

«С 9 января переходный период закончится и для тех санкционных товаров, контракты на поставку которых были заключены до 7 октября. С понедельника ввоз ряда потребительских товаров из России, включая косметику, моющие и чистящие средства, одежду, обувь и пр., как частными, так и юридическими лицами, будет запрещен», — сказала Пирет Тинкус, руководитель службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента.