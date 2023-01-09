Эксперты компании Global Firepower (GFP) составили рейтинг армий мира 2023, в который вошли 145 государств.
Первую позицию в рейтинге заняли США, на втором месте — Россия, а на третьем — Китай. В первую десятку также вошли Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.
Согласно рейтингу, армия Украины сейчас занимает 15-е место среди 145 внесенных в мониторинг стран. В прошлом году армия Украины была на 22-м месте.
По словам экспертов GFP, повышение рейтинга произошло после «финансового и материального ответа Запада» на российское вторжение в Украину.
Российская армия, несмотря на серьезные потери за 10 месяцев боевых действий в Украине, осталась на втором месте, хотя Global Firepower заявила, что боевые действия «второй армии в мире» показали, что у нее есть проблемы с ее подготовкой, командованием, обучением и тыловым обеспечением.
В обзоре GFP 2023 года рассматриваются в общей сложности 145 мировых держав.
Согласно международному рейтингу, Латвия занимает 95-е место. Страна имеет оценку PwrIndx * 1,9161 (оценка 0,0000 считается «идеальной»). На пару позиций выше расположилась Литва — она на 93-м месте, а Эстония на 104-ю позиции. Грузия расположилась на 85-м, а Армения на 94-м месте.