Согласно рейтингу, армия Украины сейчас занимает 15-е место среди 145 внесенных в мониторинг стран. В прошлом году армия Украины была на 22-м месте.

По словам экспертов GFP, повышение рейтинга произошло после «финансового и материального ответа Запада» на российское вторжение в Украину.

Российская армия, несмотря на серьезные потери за 10 месяцев боевых действий в Украине, осталась на втором месте, хотя Global Firepower заявила, что боевые действия «второй армии в мире» показали, что у нее есть проблемы с ее подготовкой, командованием, обучением и тыловым обеспечением.

В обзоре GFP 2023 года рассматриваются в общей сложности 145 мировых держав.

Согласно международному рейтингу, Латвия занимает 95-е место. Страна имеет оценку PwrIndx * 1,9161 (оценка 0,0000 считается «идеальной»). На пару позиций выше расположилась Литва — она на 93-м месте, а Эстония на 104-ю позиции. Грузия расположилась на 85-м, а Армения на 94-м месте.