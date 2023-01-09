Минобразования выделило муниципалитетам 2,3 млн евро на обучение дошкольников из социально уязвимых семей

«Этого должно хватить до 1 сентября. В новом учебном году будет рассчитана и распределена новая сумма с учетом изменения количества детей», — говорится в сообщении.

В прошлом году за аналогичный период с января по сентябрь министерство выделило муниципалитетам более 1,3 млн. евро на дошкольное образование, питание и транспорт детей из семей, подвергающихся социальному риску. Позже был выделен еще 1 млн. евро.

Дошкольное образование является самостоятельной функцией муниципалитетов – муниципалитеты несут ответственность за деятельность детских садов, доступность и качество дошкольного образования. Однако этому уделяется большое внимание и со стороны государства: Министерство финансирует обучение детей, которым в целях помощи предоставляется обязательное дошкольное образование.

Обязательное дошкольное образование предоставляется ребенку, если он растет в семье, подвергающейся социальному риску. Обязательное обучение может быть назначено ребенку также при отсутствии у родителей социальных или позитивных родительских навыков, если у ребенка имеются особые образовательные потребности, но родители не создают условий для их удовлетворения, если родители испытывают трудности, потеряли работу и прочее. В детском саду ребенок воспитывается вместе со сверстниками, при необходимости родителям и ребенку оказывают помощь специалисты.

Согласно данным регистра учащихся, в 2023 году на период с января по август обязательное дошкольное образование назначено 664 детям. В прошлом году за тот же период обязательное дошкольное образование получили 419 детей.

До 2027 г. государство на развитие дошкольного образования, его доступность и повышение качества планирует выделить более 78 млн евро из средств фондов ЕС. Почти половина этой суммы предназначена для мероприятий, которые позволили бы детям, проживающим в социально незащищенных семьях, а также детям с особыми потребностями участвовать в дошкольном образовании, тем самым уменьшая различия и создавая равные возможности для подготовки к школьному обучению.

В Литве в общей сложности по программам дошкольного образования обучаются около 90% детей 2-5 лет, т.е. около 100 тысяч детсадовцев.