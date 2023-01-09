Минобразования выделило муниципалитетам 2,3 млн евро на обучение дошкольников из социально уязвимых семей

Министерство образования, науки и спорта выделило муниципалитетам 2,3 млн. евро на обеспечение образования, питания и транспорта для детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семьях социального риска, сообщило министерство в понедельник.
Цель состоит в том, чтобы создать возможности для детей из неблагополучных семей посещать детский сад и, таким образом, уменьшить различия, с которыми сталкиваются дети из-за различного социального, экономического и культурного положения их семей.
«Этого должно хватить до 1 сентября. В новом учебном году будет рассчитана и распределена новая сумма с учетом изменения количества детей», — говорится в сообщении.
В прошлом году за аналогичный период с января по сентябрь министерство выделило муниципалитетам более 1,3 млн. евро на дошкольное образование, питание и транспорт детей из семей, подвергающихся социальному риску. Позже был выделен еще 1 млн. евро.
Дошкольное образование является самостоятельной функцией муниципалитетов – муниципалитеты несут ответственность за деятельность детских садов, доступность и качество дошкольного образования. Однако этому уделяется большое внимание и со стороны государства: Министерство финансирует обучение детей, которым в целях помощи предоставляется обязательное дошкольное образование.
Обязательное дошкольное образование предоставляется ребенку, если он растет в семье, подвергающейся социальному риску. Обязательное обучение может быть назначено ребенку также при отсутствии у родителей социальных или позитивных родительских навыков, если у ребенка имеются особые образовательные потребности, но родители не создают условий для их удовлетворения, если родители испытывают трудности, потеряли работу и прочее. В детском саду ребенок воспитывается вместе со сверстниками, при необходимости родителям и ребенку оказывают помощь специалисты.
Согласно данным регистра учащихся, в 2023 году на период с января по август обязательное дошкольное образование назначено 664 детям. В прошлом году за тот же период обязательное дошкольное образование получили 419 детей.
До 2027 г. государство на развитие дошкольного образования, его доступность и повышение качества планирует выделить более 78 млн евро из средств фондов ЕС. Почти половина этой суммы предназначена для мероприятий, которые позволили бы детям, проживающим в социально незащищенных семьях, а также детям с особыми потребностями участвовать в дошкольном образовании, тем самым уменьшая различия и создавая равные возможности для подготовки к школьному обучению.
В Литве в общей сложности по программам дошкольного образования обучаются около 90% детей 2-5 лет, т.е. около 100 тысяч детсадовцев.