В Европе наблюдается острая нехватка рабочей силы

По словам члена Европарламента от испанских социалистов Хавьера Морено, в настоящее время ведется работа над новой редакцией директивы о едином разрешении на работу.

Худшие показатели незаполненных вакансий в Нидерландах, Бельгии и Чехии, которые приближаются к 5 проц. Германия также «не далеко ушла» – 4,5 проц., это почти вдвое больше, чем во Франции и Италии (около 2,5 проц). В Испании уровень незаполненных вакансий составляет всего 0,8 проц.

Среди наиболее востребованных профессий – медицинские работники, сантехник, уход за больными, системный анализ, сварка и перевозка грузов автомобильным транспортом.

ФРГ уже предприняла самые решительные шаги: сократила бюрократию, облегчила омологацию титулов и разрешила приезд людей без контракта с временными визами. Германия взяла на себя европейское лидерство в этом вопросе на других этапах, таких как интеграция сотен тысяч сирийских беженцев на свой рынок труда.

Франция готовит новый миграционный закон, который облегчит наем иммигрантов без документов и лиц, ищущих убежища, в секторах, где не хватает рабочих рук. В период с 2007 по 2021 год во Франции ежегодно выдавалось 271 тыс. видов на жительство. Это увеличение частично связано с прибытием квалифицированных сотрудников и ученых из-за пределов ЕС.

Бельгия, со своей стороны, ввела единое разрешение, которое дает право на работу и проживание, в то время как правительство Португалии недавно приступило к применению нового типа визы, который дает 180-дневное юридическое покрытие, и еще одной визы, специально предназначенной для программистов-кочевников.

Испания также применила нормативные изменения в целях облегчения интеграции иностранной рабочей силы, а именно упростила получение вида на жительство, в некоторых регионах королевства и вовсе необязательно наличие вида на жительство при найме на работу.

В каждой стране свои обстоятельства, но факт старения населения, по мнению всех опрошенных экспертов, является основной причиной нехватки рабочей силы в Европе. В настоящее время на каждого человека старше 65 лет приходится всего три человека трудоспособного возраста. И эта тенденция только усугубляется. Потенциально активное население Испании ежегодно сокращается в результате продолжающегося падения коэффициента рождаемости, отмечает профессор прикладной экономики Мадридского автономного университета Рамон Махия.

К общему старению населения добавляются причины, типичные для революции, которую пережил рынок труда. Разыскиваются кадры по конкретным профилям, что является следствием перехода сферы труда в цифровое пространство.

Еще одной причиной незаполненных вакансий в Испании, Португалии и Италии являются низкие зарплаты в определенных секторах. В сфере здравоохранения, гостеприимства и сельского хозяйства существуют проблемы заработной платы и условий труда.

Правительство Италии в лице Джорджии Мелони не возводит вопрос нехватки рабочих в число своих приоритетов. Предыдущее правительство одобрило в начале 2022 года приезд 70 тыс. иностранных рабочих, но цифра из-за бюрократических проблем так и не была достигнута. Сотни рабочих, прошедших обучение в африканских странах за счет итальянских и европейских фондов, чтобы выйти на итальянский рынок труда, оказались в затруднительном положении, поскольку их документы не были обработаны вовремя.

Потребность в иностранной рабочей силе также влияет на Великобританию, особенно после Brexit. В ключевых секторах не хватает 1,5 миллиона рабочих. Однако недавний миграционный кризис в Ла-Манше связал руки новому премьер-министру Риши Сунаку, который поставил поиск решения этого вопроса на первое место в своей повестке дня.

В Нидерландах основная стратегия состоит в том, чтобы стимулировать технологические инновации и поощрять увеличение рабочего времени вместе с развитием системы дневного ухода за детьми.

Эксперт по миграционным потокам организации Labor Mobility Partnerships Сальваторе Петронелла считает, что все европейские страны, страдающие от старения населения, в конечном итоге примут систему открытости для иностранной рабочей силы.