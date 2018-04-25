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Генсек ООН изложил план спасения глобального образования в условиях пандемии

Nuotrauka vilnius.lt

Школы должны быть открыты как можно скорее — как только удастся взять под контроль распространение COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении, посвященном вопросам образования в период пандемии.

Генсек изложил план из четырех пунктов, основная целью которого — предотвращение катастрофических последствий пандемии в сфере образования, сообщает Центр новостей ООН.

Глава ООН напомнил, что мир столкнулся с кризисом обучения еще до пандемии: более 250 млн детей школьного возраста в разных странах не имели возможности посещать школу, лишь четверть учащихся средних школ в развивающихся странах заканчивали учебу с необходимыми базовыми навыками. «Теперь мы сталкиваемся с катастрофой гораздо большего масштаба, способной свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство», — заявил Антониу Гутерриш.

Пандемия COVID-19, по словам генсека ООН, привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру. По состоянию на середину июля школы были закрыты в более чем 160 странах, что затронуло около 1 млрд учащихся. По крайней мере 40 млн детей во всем мире не имели возможности учиться в критически важный дошкольный год. Родители, особенно женщины, были вынуждены взять на себя тяжелое бремя ухода за детьми и обучения их на дому.

«Несмотря на проведение уроков по радио, телевидению и в интернете, а также на все усилия учителей и родителей, многие ученики по-прежнему остаются вне досягаемости, — подчеркнул Антониу Гутерриш. — Учащиеся с ограниченными возможностями, представители меньшинств и малообеспеченных общин, беженцы, жители отдаленных районов подвергаются наибольшему риску безнадежно отстать в обучении».

Чтобы попытаться исправить эту плачевную ситуацию, Организация Объединенных Наций вместе с международными партнерами запускает кампанию под названием «Спасите наше будущее», состоящую из четырех этапов.

Во-первых, по словам главы ООН, международному сообществу необходимо добиться скорейшего открытия школ. При этом нужно оценить риски для здоровья, чтобы они не перевешивали преимущества от возобновления образовательного процесса, отметил Антониу Гутерриш.

Во-вторых, как считает генсек ООН, следует уделять приоритетное внимание сфере образования при распределении финансовых потоков. До кризиса страны с низким и средним уровнем дохода уже имели дефицит финансирования образования в размере $1,5 трлн в год. Сейчас этот разрыв значительно вырос. Бюджеты образовательных программ должны быть защищены от сокращений и по возможности увеличены, убежден Антониу Гутерриш.

В-третьих, по мнению главы ООН, следует структурировать образовательные инициативы таким образом, чтобы охватить тех, кто подвергается наибольшему риску отставания: детей и подростков, живущих в зонах чрезвычайных ситуаций и кризисов, представителей разного рода меньшинств, а также вынужденных переселенцев и инвалидов.

«В-четвертых, — заявил генеральный секретарь ООН, — нужно понимать, что будущее образования создается уже сейчас. У нынешнего поколения есть возможность переосмыслить педагогические методы и принципы. Мы можем сделать шаг в направлении перспективных систем, обеспечивающих качественное образование для всех, — в качестве плацдарма для достижения глобальных целей в области устойчивого развития. Мы живем в поворотный для будущего детей и молодежи всего мира момент. Решения, которые отдельные страны и международные организации принимают сейчас, будут иметь долгосрочные последствия для судеб сотен миллионов молодых людей и перспектив развития мира на десятилетия вперед».

belta.by

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