Генсек ООН надеется, что диалог России и США приведет к сокращению ядерных арсеналов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после прошедшего в среду в Женеве российско-американского саммита выразил надежду, что достигнутые договоренности приведут к сокращению количества ядерного оружия в мире. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь приветствовал намерение Российской Федерации и Соединенных Штатов вести диалог о взаимной стратегической стабильности и выразил надежду, что это приведет к конкретным мерам по ограничению вооружения, включая дальнейшее сокращение мировых ядерных арсеналов», — сказал он.