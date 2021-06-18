В Японии могут разрешить допуск на олимпийские объекты до 10 тысяч болельщиков

«Интерфакс» со ссылкой на сообщение агентства Kyodo пишет, что власти Японии могут разрешить спортивным объектам во время летней Олимпиады принимать до 10 000 болельщиков.
Как заявил глава Министерства по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, эти меры будут действовать с июля по август. В их рамках заполняемость стадионов должна составлять 50% зрителей, но не более 10 000 человек.
В настоящий момент в Японии разрешено одновременно находиться на спортивных объектам до 5 000 человек, эти меры будут действовать до конца июня.
В настоящий момент режим ЧС из-за коронавируса действует в 10 префектурах Японии, среди которых и Токио. Рестораны закрываются в 20:00, им запрещено продавать алкоголь.
Что касается предстоящих Олимпийских игр в Токио, то по мере вакцинации населения власти склоняются к их проведению при участии местных болельщиков — пока что решено, что иностранные зрители на матчи допущены не будут.tourister.ru