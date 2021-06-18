В Японии могут разрешить допуск на олимпийские объекты до 10 тысяч болельщиков

«Интерфакс» со ссылкой на сообщение агентства Kyodo пишет, что власти Японии могут разрешить спортивным объектам во время летней Олимпиады принимать до 10 000 болельщиков.

Как заявил глава Министерства по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, эти меры будут действовать с июля по август. В их рамках заполняемость стадионов должна составлять 50% зрителей, но не более 10 000 человек.