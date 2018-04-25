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Генсек ООН приветствовал итоги нормандской встречи

Photo by US Mission Geneva on Foter.com / CC BY-ND

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал переговоры лидеров стран нормандского формата, которые состоялись в Париже 9 декабря. Об этом говорится в заявлении международной организации, распространенном во вторник, 10 декабря.

 «Генеральный секретарь приветствует итоги встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины («нормандской четверки»), которые прошли накануне в Париже», − отмечается в документе. Гутерриш подтвердил, что ООН поддерживает работу нормандского формата, контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках реализации минских соглашений. 

Генсек призвал все вовлеченные стороны «удвоить усилия в построении дороги к разрешению конфликта». В ООН также напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

 Напомним, 9 декабря лидеры стран нормандской четверки провели переговоры в Париже. Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили проблемы урегулирования ситуации на Донбассе. 

В рамках саммита также прошла первая встреча российского и украинского лидеров.

korrespondent.net

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