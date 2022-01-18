Генсек ООН призвал мир готовиться к новой пандемии

Человечеству следует готовиться к следующей пандемии. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Всемирном экономическом форуме, сообщается на сайте ООН.
«Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения», — отметил он.
Гутерреш также призвал «справедливо и беспристрастно» бороться с нынешней пандемией в равных условиях.
Глава ООН напомнил, что осенью ВОЗ обнародовала стратегию, нацеленную на вакцинацию 40% населения всех стран мира к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года.
«Мы далеки от этих целей», — резюмировал Гутерреш.
Он считает, что фармацевтические компании должны проявить солидарность и поделиться с развивающимися странами лицензиями и технологиями. В этом случае получится справиться с пандемией, считает он.
Напомним, в Индии рекордная за восемь месяцев заболеваемость COVID. За день в стране подтвердили более 271 тысячи новых случаев коронавируса, скончались более 300 больных.
А вот в Британии эпидемия коронавируса пошла на спад. Число заражений COVID в стране упало накануне до минимума за последний месяц, однако все еще остается значительным.korrespondent.net