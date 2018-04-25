Генсек ООН призвал США и Россию продлить СНВ-3 на пять лет

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает абсолютно необходимым, чтобы Россия и США продлили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также называется СНВ-3), передает ТАСС.

«Абсолютно необходимо, чтобы Российская Федерация и Соединенные Штаты продлили без промедления СНВ-3 на максимальный срок в пять лет», — сказал он, выступая на заседании Генассамблеи ООН высокого уровня по полному запрещению ядерного оружия.

Гутерриш назвал договор «единственным инструментом сдерживания самых больших в мире ядерных арсеналов, действие которого истекает в начале следующего года».

«В интересах нашей общей безопасности мир должен вернуться на тропу ядерного разоружения», — призвал генсек.