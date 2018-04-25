Клиентов латвийских банков будут проверять американцы

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Спусковым крючком острой фазы кризиса латвийской банковской системы стал крах банка ABLV, последовавший после уничтожающего заявления Минфина США.

Должностные лица США курировали и «капитальный ремонт» латвийской финансовой системы. Теперь сделан следующий шаг – американцев напрямую интегрируют в сортировку банковских клиентов на хороших и плохих, пишет neatkariga.lv.

Передача Латвией важной финансовой информации США оформлена как техническая помощь

На прошлой неделе между Латвией и Министерством финансов США был подписан договор об оказании технической помощи в сфере борьбы с легализацией полученных незаконным путем средств, а также с терроризмом и пролиферацией. С латвийской стороны документ подписало важнейшее лицо «капитального ремонта» – шеф Службы финансовой разведки Илзе Знотиня, от имени правительства ей ассистировал министр финансов Янис Рейрс, а США представлял посол Джон Лесли Карвайл.

Из сообщения Минфина Латвии можно понять, что теперь у американцев будет доступ к делам латвийских банков: «В рамках проекта Служба техпомощи Министерства финансов США обеспечит Латвии присутствие экспертов, которые окажут квалифицированную помощь участвующим в борьбе с легализацией незаконно полученных средств институциям, а в соответствии с нуждами учреждений будут также привлекаться дополнительные эксперты из американских институций».

Помощь экспертов будет оказываться в трех основных направлениях деятельности:

Укрепление превентивного аспекта предотвращения легализации средств, полученных незаконным путем, терроризма и пролиферации, в том числе в сфере надзора за субъектами закона;

усиление и развитие Службы финансовой разведки;

помощь правоохранительным органам в связи с расследованиями соответствующих преступлений, легализации средств, полученных незаконным путем, финансирования терроризма и других финансовых преступлений.

«Капитальный ремонт» задел американцев

Чем объясняются столь срочные и столь необычные меры?

Местные бизнесмены уже долгое время жалуются, что из-за подозрительности банков работать в Латвии стало почти невозможно. В открытии счета отказывают, сотрудничество прерывают, сделки и деньги замораживаются. Никаких пояснений не дается и т.д.

Конечно, до жителей Латвии или граждан России, которые потеют в латвийских банках, потому что хотят работать у нас, посольству США дела нет. Но устроенный Латвией «капитальный ремонт» задел даже защищаемых самими американцами людей. На прошлой неделе об этом публично заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Вот приведенная агентством LETA цитата: «В латвийской оборонной отрасли есть предприятия, чей инвестор – США, и которым трудно работать в латвийской системе, трудно открыть счет в латвийском банке. Если это задевает интересы союзников Латвии, то, очевидно, надзирающие институции либо переоценивают угрозы, либо пытаются так обезопаситься, что их требования невозможно выполнить, и в результате страдает вся страна».

Подозрительные компании поделят на плохие и хорошие

Характерно, что уже на следующий день после выступления Пабрикса был подписан договор о технической помощи, предусматривающий участие американцев в надзоре за деятельностью латвийских банков. Из слов министра финансов Яниса Рейрса можно понять, что американцы помогут рассортировать подозрительные предприятия на хорошие и плохие: «Сейчас важно продолжать совершенствоваться и особенно суметь управлять рисками так, чтобы, с одной стороны, мы могли эффективно бороться с преступностью и уменьшить риски, но, с другой – не затрудняли возможности в бизнесе хорошим предприятиям и инвесторам. Важно, что на всех встречах с ответственными высокими должностными лицами мы были единодушны, что рисками нужно профессионально управлять, а не отгораживаться от них».

Таким образом, одним формально подозрительным предприятиям в дальнейшем позволят работать и заключать сделки, хотя они и соответствуют критериям подозрительности, а других будут мучить по полной программе – блокировать счета, замораживать деньги, изучать историю сделок за десятилетия и т.д.

Посол США Джон Лесли Карвайл после подписания договора о технической помощи сделал такое воодушевляющее заявление: «Договор о поддержке министерства финансов со стороны консультанта Министерства финансов США укрепляет наше сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и подтверждает нашу несгибаемую готовность раскрывать тяжкие финансовые преступления, которые угрожает нашей экономике, стабильности и общей безопасности».