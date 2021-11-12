Германия активно ищет способы борьбы с пандемией Covid

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Вчера представители Министерства здравоохранения Германии сообщили о рекордном числе случаев заболевания коронавирусом — за сутки в стране было зарегистрировано более 50 тысяч новых пациентов с Covid-19.

Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера, заявила о том, что уровень вакцинации в Германии не достаточно высок, чтобы противостоять распространению вируса. Заявление Меркель поддержал вице-канцлер Олаф Шольц — он заявил о том, что «необходимо сделать все возможное, чтобы вакцинировать больше людей». Новый антирекорд числа заболевших коронавирусом вынудил правительство страны рассмотреть возможность введения новых мер по борьбе с пандемией Covid-19 на законодательном уровне.

Три партии, которые, как ожидается, сформируют новое правительство страны, стремятся заменить декларацию о «национальной эпидемии» от марта 2020 года новым законодательством о принятии мер по COVID-19. Пока не уточняется, какие меры будут приняты в стране, но известно, в Германии откроется больше пунктов вакцинации населения.

Стоит отметить, что в отличие от многих других европейских стран в Германии до сих пор не ввели обязательства по вакцинации ряда профессиональных работников. Однако это может произойти уже на следующей неделе, когда пройдёт встреча представителей всех 16 федеральных земель страны.